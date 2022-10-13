Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Повітряні сили підтвердили втрату одного українського бомбардувальника

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 14:37
Повітряні сили підтвердили втрату одного українського бомбардувальника
Юрій Ігнат. фото медіацентру "Україна - Укрінформ"

У командувані Повітряних сил підтвердили втрату одного літака СУ-24 М.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі УП

Деталі: За словами Ігната, бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу.

Реклама:

Після виконання бойового завдання був уражений ракетою. Екіпаж ухвалив рішення повернутися на аеродром базування, не долетів, зазнав катастрофи на території Полтавської області.

Пілоти катапультувалися (літак двомісний –ред.), але один із них не вижив.

Пряма мова: "Командування Повітряних сил висловлює співчуття рідним загиблого героя".

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що за попередні два дні на території Полтавської області впали два українські літаки.

Теми: Повітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
Україною ширилася тривога через загрозу балістики та авіації
Усі, крім одної: під час нічної атаки було знищено 43 повітряні цілі
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Останні новини
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
Усі новини...
Реклама: