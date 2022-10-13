Повітряні сили підтвердили втрату одного українського бомбардувальника

У командувані Повітряних сил підтвердили втрату одного літака СУ-24 М.

Джерело: речник Повітряних сил Юрій Ігнат в коментарі УП

Деталі: За словами Ігната, бомбардувальник підтримував наступальні дії на східному напрямку, де завдавав ударів по ворогу.

Після виконання бойового завдання був уражений ракетою. Екіпаж ухвалив рішення повернутися на аеродром базування, не долетів, зазнав катастрофи на території Полтавської області.

Пілоти катапультувалися (літак двомісний –ред.), але один із них не вижив.

Пряма мова: "Командування Повітряних сил висловлює співчуття рідним загиблого героя".

Що передувало: Начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін заявив, що за попередні два дні на території Полтавської області впали два українські літаки.