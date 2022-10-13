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На Полтавщині кажуть про аварію двох українських літаків, у ПС – про втрату одного

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 14:08

За попередні два дні на території Полтавської області впали два українські літаки, повідомив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін. 

Джерело: Дмитро Лунін 13 жовтня під час відеоконференції із журналістами, "Суспільне", речник Повітряних сил Юрій Ігнат у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами Луніна, 11 та 12 жовтня у Шишацькій громаді розбилися два літаки, обидва вони були українські. 

Серед цивільного населення загиблих чи поранених не було.

Пряма мова Луніна: "У вівторок і в середу мали катастрофи, падали літаки наші саме у Шишацькій громаді. Більше інформації коментувати не можу, коментують ці події військове керівництво Міністерства оборони. Чекаємо від них інформацію".

Оновлення: У свою чергу, у командуванні Повітряних сил ЗСУ підтвердили втрату одного літака СУ-24м: два пілоти катапультувалися, один із них загинув.

Нагадаємо: 12 жовтня близько 21:00 поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації Повітряних сил, льотчик успішно катапультувався. Цей пілот за два дні знищив 5 дронів-камікадзе і 2 крилатих ракети окупантів.

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Теми: авіавійнаПолтавська областьПовітряні сили ЗСУ
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