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Воздушные силы подтвердили потерю одного украинского бомбардировщика

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 октября 2022, 14:37
Юрий Игнат. фото медиацентра "Украина - Укринформ".

В командовании Воздушных сил подтвердили потерю одного самолета СУ-24 М.

Источник: спикер Воздушных сил Юрий Игнат в комментарии УП

Детали: По словам Игната, бомбардировщик поддерживал наступательные действия на восточном направлении, где наносил удары по врагу.

После выполнения боевого задания был поражен ракетой. Экипаж принял решение вернуться на аэродром базирования, не долетел и потерпел катастрофу на территории Полтавской области.

Пилоты катапультировались (самолет двухместный -ред.), но один из них не выжил.

Прямая речь: "Командование Воздушных сил выражает соболезнования родным погибшего героя".

Что предшествовало: Начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин заявил, что за предыдущие два дня на территории Полтавской области упали два украинских самолета.

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Темы: Воздушные силы ВСУ
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