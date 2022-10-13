Росія може атакувати українську ГТС і зажадати включити "Північний потік-2" – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що Росія може завдати удару по українській газотранспортній системі й вимагати від Європи запустити "Північний потік-2".

Джерело: Володимир Зеленський в інтерв'ю німецькій телекомпанії ZDF, прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков

Пряма мова: "Вони підірвали "Північний потік-1". Далі вони завдадуть удари по газотранспортній системі України. Щоб їх не звинуватили, вони вчинять теракт у себе на території... Вони підірвуть у себе щось, звинуватять нас, щоб вдарити по нашій ГТС – і скажуть "ми реагували".

Він (Путін – ред.) скаже Європі, що немає можливості (постачати газ), нам треба запустити "Північний потік-2"..., треба зняти санкції, інакше Європа залишиться без газу через Україну".

Деталі: На думку Зеленського, якщо Росія продовжить підривати енергетичну систему Європи, потрібна така позиція: "Ми Північний потік-2 не запустимо і санкцій не знімемо".

Зеленський заявив, що Путін відключає від електроенергії українців і лякає людей, щоб вони вийшли на вулиці та вимагали від Зеленського здатися РФ та капітулювати. "Це все дуже примітивно", – зазначив президент.

"А з газом за два місяці буде те, що я говорю. Вони це зроблять – і Європа думатиме, що робити, де брати тепло, де брати газ. Так може бути", – сказав Зеленський.

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Речник Володимира Путіна Дмитро Пєсков на слова Зеленського про плани Росії завдати ударів по газотранспортній системі заявив: "Ми не маємо звички стріляти собі в ногу".

Нагадаємо: Український президент Володимир Зеленський під час виступу перед депутатами ПАРЄ 13 жовтня закликав до таких санкцій проти РФ, у результаті яких Росія побачила б нуль на своїх енергетичних рахунках – і за газ, і за нафту.

Цього тижня російські війська масово атакували критичну інфраструктуру в різних регіонах України, зокрема об'єкти генерації та розподілення електроенергії. Цілями цих атак вважають залякування українців, тиск на офіційний Київ та енергетичний удар по Європі, яка перестала отримувати електроенергію з України.