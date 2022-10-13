Россия может атаковать украинскую ГТС и потребовать включить "Северный поток-2" – Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Россия может нанести удар по украинской газотранспортной системе и потребовать от Европы запустить "Северный поток-2".

Источник: Владимир Зеленский в интервью немецкой телекомпании ZDF, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Прямая речь: "Они взорвали "Северный поток-1". Дальше они произведут удары по газотранспортной системе Украины. Чтобы их не обвинили, они совершат теракт у себя на территории... Они взорвут у себя что-то, обвинят нас, чтобы ударить по нашей ГТС – и скажут "мы реагировали".

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Он (Путин – ред.) скажет Европе, что нет возможности (поставлять газ), нам нужно запустить "Северный поток-2"..., нужно снять санкции, иначе Европа останется без газа из-за Украины".

Детали: По мнению Зеленского, если Россия продолжит взрывать энергетическую систему Европы, нужна такая позиция: "Мы "Северный поток-2" не запустим и санкций не снимем".

Зеленский заявил, что Путин отключает от электроэнергии украинцев и пугает людей, чтобы они вышли на улицы и требовали от Зеленского сдаться РФ и капитулировать."Это все очень примитивно", – отметил президент.

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"А с газом через два месяца будет то, что я говорю. Они это сделают – и Европа будет думать, что делать, где брать тепло, где брать газ. Так может быть", – сказал Зеленский.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков на слова Зеленского о планах России нанести удары по газотранспортной системе заявил: "Мы не имеем обыкновения стрелять себе в ногу".

Напомним: Украинский президент Владимир Зеленский во время выступления перед депутатами ПАСЕ 13 октября призвал к таким санкциям против РФ, в результате которых Россия увидела бы ноль на своих энергетических счетах – и за газ, и за нефть.

На этой неделе российские войска массово атаковали критическую инфраструктуру в разных регионах Украины, в частности, объекты генерации и распределения электроэнергии. Целями этих атак считают запугивание украинцев, давление на официальный Киев и энергетический удар по Европе, которая перестала получать электроэнергию из Украины.