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Як сірники: У ЗСУ пояснили, що є цілями для дронів-камікадзе з РФ

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 15:39
Фото ілюстративне

Іранськими дронами-камікадзе Shahed-136 Росія завдає ударів впершу чергу по об'єктах критичної інфраструктури, оскільки це відповідає призначенню цих безпілотників.

Джерело: речниця об'єднаного координаційного пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк, яку цитує "Суспільне"

Пряма мова: "Те, що вони намагаються використовувати ці дрони по об'єктах критичної інфраструктури, позбавляють нас води, тепла, електрики, відповідає тактико-технічним характеристикам і призначенню цих дронів-камікадзе, оскільки вони спрацьовують, як сірники".

"Він (дрон – ред.) відпалює об'єкт і виводить з ладу не вибухом, а пожежею. Тому вони і намагаються використовувати дрон по об'єктах інфраструктури, бо по місцю скупчення людей його удар не такий ефективний".

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Теми: безпілотникиРосіяарміявійна
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