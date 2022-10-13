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Используют как спички: В ВСУ объяснили, что является целями для дронов-камикадзе из РФ

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 15:39
Используют как спички: В ВСУ объяснили, что является целями для дронов-камикадзе из РФ
Фото иллюстративное

Иранскими дронами-камикадзе Shahed-136 Россия наносит удары в первую очередь по объектам критической инфраструктуры, поскольку это соответствует назначению этих беспилотников.

Источник: пресс-секретарь объединенного координационного пресс-центра ОК "Юг" Наталья Гуменюк, которую цитирует "Суспільне"

Прямая речь: "То, что они пытаются использовать эти дроны по объектам критической инфраструктуры, лишают нас воды, тепла, электричества, соответствует тактико-техническим характеристикам и назначению этих дронов-камикадзе, поскольку они срабатывают, как спички".

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"Он (дрон - ред.) поджигает объект и выводит из строя не взрывом, а пожаром. Поэтому они и пытаются использовать дрон по объектам инфраструктуры, потому что по месту скопления людей его удар не так эффективен".

Предыстория:

  • Генштаб Украины сообщил, что только в течение 12 октября Вооруженные силы уничтожили 6 вертолетов и 33 БПЛА.

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Темы: беспилотникиРосcияармиявойна
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