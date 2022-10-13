Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ДБР з’ясовує причини падіння винищувача на Вінниччині: могли зачепити уламки дрона

Валентина РоманенкоЧетвер, 13 жовтня 2022, 15:48
ДБР з’ясовує причини падіння винищувача на Вінниччині: могли зачепити уламки дрона
фото ДБР

Працівники Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини падіння військового літака на Вінничині, яке трапилось 12 жовтня 2022 року близько 21:00 у час оголошення сигналу "повітряна тривога".

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Згідно з процедурою, повідомляється, що за попередньою інформацією військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БпЛА: йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе "Shahed-136".

Реклама:

За однією із версій слідства, поблизу селища Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака.

Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований.

Потерпілих серед населення немає.

ВІДЕО ДНЯ

Дослівно: "Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. Вказане провадження стане ще одним фактом документування злочинів агресора проти України".

Що передувало: 12 жовтня Повітряні сили повідомили, що близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації ПС ЗСУ. Льотчик успішно катапультувався, почувається добре, йшлося в повідомленні.

У середу пілот знищив п’ять "шахедів": три – на півдні України і два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.

Теми: Повітряні сили ЗСУвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Повітряні сили ЗСУ
У Києві прощаються із льотчиком "Джусом"
Загиблим на Житомирщині пілотам присвоєно військові звання
У Києві попрощаються із загиблим легендарним пілотом "Джусом"
Останні новини
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
Усі новини...
Реклама: