ДБР з’ясовує причини падіння винищувача на Вінниччині: могли зачепити уламки дрона

Працівники Державного бюро розслідувань з’ясовують обставини падіння військового літака на Вінничині, яке трапилось 12 жовтня 2022 року близько 21:00 у час оголошення сигналу "повітряна тривога".

Джерело: пресслужба ДБР

Деталі: Згідно з процедурою, повідомляється, що за попередньою інформацією військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БпЛА: йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе "Shahed-136".

За однією із версій слідства, поблизу селища Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака.

Пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. На щастя, він встиг катапультуватися. Наразі військовий госпіталізований.

Потерпілих серед населення немає.

Дослівно: "Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. Вказане провадження стане ще одним фактом документування злочинів агресора проти України".

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Що передувало: 12 жовтня Повітряні сили повідомили, що близько 21 години поблизу Вінниці зазнав аварії винищувач однієї із бригад тактичної авіації ПС ЗСУ. Льотчик успішно катапультувався, почувається добре, йшлося в повідомленні.

У середу пілот знищив п’ять "шахедів": три – на півдні України і два – над Вінницею. А напередодні, під час масованого ракетного обстрілу, збив дві крилаті ракети окупантів.