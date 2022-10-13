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ГБР выясняет причины падения истребителя в Винницкой области: могли задеть обломки дрона

Валентина РоманенкоЧетверг, 13 октября 2022, 15:48
фото ГБР

Работники Государственного бюро расследований выясняют обстоятельства падения военного самолета в Винницкой области, которое произошло 12 октября 2022 года около 21:00 во время объявления сигнала "воздушная тревога".

Источник: пресс-служба ГБР

Детали: Согласно процедуре, сообщается, что по предварительной информации военный летчик выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских БПЛА: ему удалось сбить 5 дронов-камикадзе "Shahed-136".

По одной из версий следствия, вблизи поселка Турбов, во время уничтожения очередного объекта обломки сбитого вражеского беспилотника задели кабину украинского самолета.

Пилот направил истребитель МиГ-29 в поле, чтобы избежать масштабных разрушений и жертв среди гражданского населения. К счастью, он успел катапультироваться. Сейчас военный госпитализирован.

Пострадавших среди населения нет.

Дословно: "Продолжаются следственные действия, назначены соответствующие экспертизы. Указанное производство станет еще одним фактом документирования преступлений агрессора против Украины".

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Что предшествовало: 12 октября Воздушные силы сообщили, что около 21 часа вблизи Винницы потерпел крушение истребитель одной из бригад тактической авиации ВС ВСУ. Летчик успешно катапультировался, чувствует себя хорошо, говорилось в сообщении.

В среду пилот уничтожил пять "шахедов": три - на юге Украины и два - над Винницей. А накануне, во время массированного ракетного обстрела, сбил две крылатые ракеты оккупантов.

Темы: Воздушные силы ВСУвойна
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