ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на Херсонщині – ОК "Південь"

Збройні сили України знищили командно-спостережний пункт росіян на тимчасово окупованій Херсонщині.

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Дослівно: "Підтверджено знищення двох одиниць буксированої гаубиці 152 калібру "Мста-Б" та командно-спостережного пункту ворожого батальйону в Бериславському районі Херсонщини".

Деталі: Крім того, завдано артилерійських ударів по пункту розгортання мінометної батареї та батареї реактивних систем залпового вогню противника в Миколаївському районі.

Що цьому передувало: 12 жовтня стало відомо, шо ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів на Херсонщині.