ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на Херсонщині – ОК "Південь"
Четвер, 13 жовтня 2022, 16:57
Збройні сили України знищили командно-спостережний пункт росіян на тимчасово окупованій Херсонщині.
Джерело: пресслужба ОК "Південь"
Дослівно: "Підтверджено знищення двох одиниць буксированої гаубиці 152 калібру "Мста-Б" та командно-спостережного пункту ворожого батальйону в Бериславському районі Херсонщини".
Деталі: Крім того, завдано артилерійських ударів по пункту розгортання мінометної батареї та батареї реактивних систем залпового вогню противника в Миколаївському районі.
Що цьому передувало: 12 жовтня стало відомо, шо ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів на Херсонщині.
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