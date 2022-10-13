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ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на Херсонщині – ОК "Південь"

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 16:57
ЗСУ знищили командно-спостережний пункт окупантів на Херсонщині – ОК Південь
Ілюстративне фото з Генштабу

Збройні сили України знищили командно-спостережний пункт росіян на тимчасово окупованій Херсонщині. 

Джерело: пресслужба ОК "Південь"

Дослівно: "Підтверджено знищення двох одиниць буксированої гаубиці 152 калібру "Мста-Б" та командно-спостережного пункту ворожого батальйону в Бериславському районі Херсонщини".

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Деталі: Крім того, завдано артилерійських ударів по пункту розгортання мінометної батареї та батареї реактивних систем залпового вогню противника в Миколаївському районі.

Що цьому передувало: 12 жовтня стало відомо, шо ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів на Херсонщині.

Теми: Херсонська областьвійна
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