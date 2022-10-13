ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на Херсонщине – ОК "Юг"
Четверг, 13 октября 2022, 16:57
Вооруженные силы Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян на временно оккупированной Херсонщине.
Источник: пресс-служба ОК "Юг"
Дословно: "Подтверждено уничтожение двух единиц буксируемой гаубицы 152 калибра "Мста-Б" и командно-наблюдательного пункта вражеского батальона в Бериславском районе Херсонщины".
Детали: Кроме того, нанесены артиллерийские удары по пункту развертывания минометной батареи и батареи реактивных систем залпового огня противника в Николаевском районе.
Что этому предшествовало: 12 октября стало известно, что ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов на Херсонщине.
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