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ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на Херсонщине – ОК "Юг"

"Украинская правда"Четверг, 13 октября 2022, 16:57
Иллюстративное фото из Генштаба

Вооруженные силы Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян на временно оккупированной Херсонщине. 

Источник: пресс-служба ОК "Юг"

Дословно: "Подтверждено уничтожение двух единиц буксируемой гаубицы 152 калибра "Мста-Б" и командно-наблюдательного пункта вражеского батальона в Бериславском районе Херсонщины".

Детали: Кроме того, нанесены артиллерийские удары по пункту развертывания минометной батареи и батареи реактивных систем залпового огня противника в Николаевском районе.

Что этому предшествовало: 12 октября стало известно, что ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов на Херсонщине.

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Темы: Херсонская областьвойна
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