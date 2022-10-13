ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт оккупантов на Херсонщине – ОК "Юг"

Вооруженные силы Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт россиян на временно оккупированной Херсонщине.

Источник: пресс-служба ОК "Юг"

Дословно: "Подтверждено уничтожение двух единиц буксируемой гаубицы 152 калибра "Мста-Б" и командно-наблюдательного пункта вражеского батальона в Бериславском районе Херсонщины".

Детали: Кроме того, нанесены артиллерийские удары по пункту развертывания минометной батареи и батареи реактивных систем залпового огня противника в Николаевском районе.

Что этому предшествовало: 12 октября стало известно, что ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов на Херсонщине.