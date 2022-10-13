СБУ: ФСБ нашпигувала Україну завербованими "зеками" з окупованої Луганщини 

Контррозвідка Служби безпеки нейтралізувала російську агентурну мережу з колишніх в’язнів із окупованої території Луганської області, яку російські спецслужби закинули до різних регіонів України.

Джерело: СБУ

Деталі: До складу викритої агентурної мережі, за даними української спецслужби, входило 7 ув’язнених, які перебували на територіях виправних установ Київської, Харківської, Дніпропетровської та Чернігівської областей, куди вони прибули після етапування з тюрем тимчасово окупованої Луганщини.

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Усім їм залишався мінімальний строк за гратами, тож ФСБ завербувала "зеків" і "підказала" їм попросити Україну про переведення із тюрем тимчасово окупованої Луганщини, як це передбачає закон.

Після закінчення терміну ув’язнення нові агенти РФ мали виконувати ворожі завдання проти України.

Як встановила СБУ, куратором цієї мережі виявися "начальник оперативної частини виправної колонії №38" у так званій "ЛНР". Свої дії він координував із кадровими співробітниками ФСБ РФ.

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СБУ заявляє, що її співробітники своєчасно викрили російську агентуру і тим самим зірвали плани ворога щодо отримання розвідувальної інформації.

Нагадаємо: На територію Луганської області Росія спрямувала своїх мобілізованих, більшість із яких відбували покарання у в'язницях.