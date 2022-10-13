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СБУ: ФСБ напичкала Украину завербованными "зеками" с оккупированной Луганщины 

Елена РощинаЧетверг, 13 октября 2022, 18:13

Контрразведка Службы безопасности нейтрализовала российскую агентурную сеть из бывших заключенных с оккупированной территории Луганской области, которых российские спецслужбы забросили в разные регионы Украины.

Источник: СБУ

Детали: В состав разоблаченной агентурной сети, по данным украинской спецслужбы, входило 7 заключенных, которые находились на территориях исправительных учреждений Киевской, Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областей, куда они прибыли после этапирования из тюрем временно оккупированной Луганщины.

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Всем им оставался минимальный срок за решеткой, поэтому ФСБ завербовала "зеков" и "подсказала" им попросить Украину о переводе из тюрем временно оккупированной Луганщины, как это предусматривает закон.

После окончания срока заключения новые агенты РФ должны были выполнять враждебные задачи против Украины.

Как установила СБУ, куратором этой сети оказался "начальник оперативной части исправительной колонии №38" в так называемой "ЛНР". Свои действия он координировал с кадровыми сотрудниками ФСБ РФ.

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СБУ заявляет, что ее сотрудники своевременно разоблачили российскую агентуру и тем самым сорвали планы врага по получению разведывательной информации.

Напомним: На территорию Луганской области Россия направила своих мобилизованных, большинство из которых отбывали наказание в тюрьмах.

Темы: СБУФСБЛуганская область
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