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У Чаплинці окупанти закатували пенсіонера до смерті, у Херсоні викрали берці

Олена РощінаЧетвер, 13 жовтня 2022, 19:09

В окупованій Чаплинці Херсонської області росіяни закатували до смерті 62-річного українця, у Скадовському та Херсонському районах – викрали двох патріотів України. 

Джерело: поліція Херсонської області

Дослівно: "З тимчасово окупованого смт Чаплинка надійшло повідомлення, що після викрадення військовими РФ 62-річного чоловіка його знайшли мертвим зі слідами насильницької смерті. Обставини злочину встановлюються".

Деталі: Крім того, у Скадовському та Херсонському районах військові РФ викрали двох людей за їхню проукраїнську позицію.

У центрі Херсона військові РФ з офісу викрали спецодяг, берці та гроші.

А в Бериславському районі російські "вояки" викрали з території сільськогосподарського підприємства техніку, лабораторні прилади, транспорт, оргтехніку, побутову техніку та інше майно.

За усіма фактами, включно з атаками по мирному населенню, слідчі поліції відкрили кримінальні провадження за ст.438 (Порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

ВІДЕО ДНЯ

Загалом поліція відкрила 39 кримінальних проваджень за фактами воєнних злочинів армії РФ на Херсонщині.

Теми: Херсонська областьокупаціявійнаполіція
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