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В Чаплинке оккупанты замучили пенсионера до смерти, в Херсоне похитили берцы

Елена РощинаЧетверг, 13 октября 2022, 19:09

В оккупированной Чаплинке Херсонской области россияне замучили до смерти 62-летнего украинца,  в Скадовском и Херсонском районах – похитили двух патриотов Украины. 

Источник: полиция Херсонской области

Дословно: "Из временно оккупированного пгт Чаплинка поступило сообщение, что после похищения военными РФ 62-летнего мужчины его нашли мертвым со следами насильственной смерти. Обстоятельства преступления устанавливаются".

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Детали: Кроме того, в Скадовском и Херсонском районах военные РФ похитили двух человек за их проукраинскую позицию.

В центре Херсона военные РФ из офиса похитили спецодежду, берцы и деньги.

А в Бериславском районе российские "вояки" угнали с территории сельскохозяйственного предприятия технику, лабораторные приборы, транспорт, оргтехнику, бытовую технику и другое имущество.

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По всем фактам, включая атаки по мирному населению, следователи открыли уголовные производства по ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В целом полиция открыла 39 уголовных производств по фактам военных преступлений армии РФ в Херсонской области.

Темы: Херсонская областьоккупациявойнаполиция
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