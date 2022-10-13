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Знищення "Мрії": СБУ перевіряє, чи допомагали Росії працівники "Антонова"

Четвер, 13 жовтня 2022, 19:31
Літак "Мрія", 2020 рік, фото Офісу президента України

Працівники Служби безпеки України в рамках кримінального провадження перевіряють службовців ДП "Антонов" щодо ймовірної співпраці з Росією, яка могла призвести до знищення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія" на початку повномасштабного вторгнення РФ.

Джерело: Офіс генпрокурора у відповідь на запит "Укрінформу"

Дослівно: "Прокурори Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Офісу генерального прокурора здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом можливого надання посадовими особами "ДП "Антонов" допомоги іноземній державі – РФ – або її представникам у проведенні підривної діяльності проти України, що призвело до знищення повітряного судна Ан-225 "Мрія" та інших під час військової агресії збройних сил Російської Федерації".

Деталі: Справу розслідують у Головному слідчому управлінні СБУ. 

У справі проведено низку експертиз. Слідчі дії тривають.

В Офісі генпрокурора поінформували, що працівники Головного слідчого управління Нацполіції також розслідують справу за фактом неналежного виконання посадовцями ДП "Антонов" своїх службових обов’язків. Зокрема, не здійснено евакуацію літака Ан-225 "Мрія", що призвело до його знищення під час військової агресії Російської Федерації. 

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 24 лютого 2022 року внаслідок повітряної атаки російських військ на аеропорт Гостомель під Києвом був спалений найбільший літак у світі українського виробництва Ан-225 "Мрія", аналогів якому немає.
  • Командир Ан-225 "Мрія" Дмитро Антонов заявляв, що літак "Мрія" можна було врятувати. Зокрема, ДП "Антонов" на момент вторгнення РФ мало резервний аеродром, орендований на 5 років у німецькому Лейпцигу, – НАТОвський аеродром саме для "Мрії". Екіпаж лайнера був готовий вилетіти з Гостомеля до Німеччини вранці 24 лютого та навіть заводив двигуни, але команди на зліт так і не отримав.
  • Наприкінці березня ДК "Укроборонпром" відсторонив від роботи директора ДП "Антонов" Сергія Бичкова. 4 квітня керівник "Укроборонпрому" Юрій Гусєв підписав наказ №141, за яким Бичков був остаточно звільнений з посади гендиректора ДП "Антонов".

Читайте також: "Мрія" для НАТО: як українські літаки допомагають Європі та США здолати епідемію

Повернути "Мрію". Як Україна може відбудувати найбільший у світі літак

Теми: УкроборонпромвійнаСБУОфіс генпрокурора
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