Уничтожение самолета "Мрія": СБУ проверяет, помогали ли России работники "Антонова"

Работники Службы безопасности Украины в рамках уголовного производства проверяют служащих ГП "Антонов" относительно вероятного сотрудничества с Россией, которое могло привести к уничтожению крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрія" в начале полномасштабного вторжения РФ.

Источник: Офис генпрокурора в ответ на запрос "Укринформа"

Дословно: "Прокуроры Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Офиса генерального прокурора осуществляют процессуальное руководство досудебным расследованием в уголовном производстве по факту возможного предоставления должностными лицами "ГП "Антонов" помощи иностранному государству – РФ – или ее представителям в проведении подрывной деятельности против Украины, что привело к уничтожению воздушного судна Ан-225 "Мрия" и других во время военной агрессии вооруженных сил Российской Федерации".

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Детали: Дело расследуют в Главном следственном управлении СБУ.

По делу проведен ряд экспертиз. Следственные действия продолжаются.

В Офисе генпрокурора сообщили, что работники Главного следственного управления Нацполиции также расследуют дело по факту ненадлежащего исполнения должностными лицами ГП "Антонов" своих служебных обязанностей. В частности, не осуществлена эвакуация самолета Ан-225 "Мрія", что привело к его уничтожению во время военной агрессии Российской Федерации.

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Предыстория:

24 февраля 2022 года в результате воздушной атаки российских войск на аэропорт Гостомель под Киевом был сожжен самый большой самолет в мире украинского производства Ан-225 "Мрія", аналогов которому нет.

Командир Ан-225 "Мрія" Дмитрий Антонов заявлял, что самолет "Мрія" можно было спасти. В частности, ГП "Антонов" на момент вторжения РФ имело резервный аэродром, арендованный на 5 лет в немецком Лейпциге, – НАТОвский аэродром именно для самолета "Мрія". Экипаж лайнера был готов вылететь из Гостомеля в Германию утром 24 февраля и даже заводил двигатели, но команды на взлет так и не получил.

В конце марта ГК "Укроборонпром" отстранил от работы директора ГП "Антонов" Сергея Бычкова. 4 апреля руководитель "Укроборонпрома" Юрий Гусев подписал приказ №141, которым Бычков был окончательно уволен с должности гендиректора ГП "Антонов".

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