Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з Кулебою у "київському бункері"

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в четвер провів переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

In a Kyiv bunker with 🇺🇦 Foreign Minister @DmytroKuleba, we are making progress towards the establishment of a nuclear safety and protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/BB4QbRHz6z