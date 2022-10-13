Гендиректор МАГАТЕ провів переговори з Кулебою у "київському бункері"

Кулеба і Гроссі 13 жовтня у Києві, фото з Twitter Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі в четвер провів переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою про ситуацію на Запорізькій атомній електростанції.

Про це повідомляє "Європейська правда".

In a Kyiv bunker with 🇺🇦 Foreign Minister @DmytroKuleba, we are making progress towards the establishment of a nuclear safety and protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/BB4QbRHz6z — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 13, 2022

У київському бункері з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою досягаємо прогресу у створенні зони ядерної безпеки та захисту навколо Запорізької АЕС", – повідомив Гроссі у Twitter.

Пізніше в розмові із журналістами він розповів, що порушував перед російською стороною питання затримання українського персоналу ЗАЕС, назвавши такі дії неприйнятними. Як відомо, кілька днів тому гендиректор МАГАТЕ зустрівся з президентом Росії Владіміром Путіним у Санкт-Петербурзі.

Минулого тижня Путін підписав указ, відповідно до якого захоплену окупантами ЗАЕС буде віддано Росії. Оскільки Україна не визнає анексії, це рішення фактично не має жодної сили. МАГАТЕ також вважає станцію українською.

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Нагадаємо, ситуація на ЗАЕС опинилася у центрі уваги з початку серпня, коли російські військові почали обстріли станції. Росія відкинула заклики про демілітаризацію атомної станції, під приводом, що має "захищати її" від провокацій, та звинувачує в обстрілах Україну.

Після нетривалої місії на ЗАЕС експерти МАГАТЕ представили звіт, у якому підтвердили, що Росія розмістила "військовий персонал, транспортні засоби та обладнання в різних місцях станції. А рада керуючих Агентства ухвалила резолюцію із вимогою до Росії припинити окупацію Запорізької атомної електростанції.