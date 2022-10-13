Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с Кулебой в "киевском бункере"

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 21:02
Кулеба и Гросси 13 октября в Киеве, фото из Twitter Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг провел переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В киевском бункере с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой достигаем прогресса в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", - сообщил Гросси в Twitter.

Позже в разговоре с журналистами он рассказал, что поднимал перед российской стороной вопрос задержания украинского персонала ЗАЭС, назвав такие действия неприемлемыми. Как известно, несколько дней назад гендиректор МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами ЗАЭС будет отдана России. Поскольку Украина не признает аннексии, это решение фактически не имеет никакой силы. МАГАТЭ также считает станцию украинской.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции". А совет управляющих Агентства принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Темы: МАГАТЭКулеба Дмитрий
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

"Ловец шахедов": украинцы собирают 100 миллионов на системы противодействия дронам

видео Зеленский: Сделаем все, чтобы ускорить победу

видео Залужный: Мы возвращаем свое, и никто нас не остановит

Кремль "успокаивает" своих сторонников ракетными ударами по Украине – ISW

обновлено от 5.25, фотоВраг ракетами атаковал Запорожье

Компания Маска отказывается финансировать услуги Starlink в Украине – СМИ

Все новости...
МАГАТЭ
Гендиректор МАГАТЭ снова едет в Киев после встречи с Путиным
Глава МАГАТЭ встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Путин убеждает гендиректора МАГАТЭ в "излишней политизации" захвата ЗАЭС 
Последние новости
11:11
Глава МАГАТЭ: Приближаемся к созданию защитной зоны для ЗАЭС
11:11
Danone выйдет из большей части своего бизнеса в РФ
11:10
Для украинок, которые борются с раком груди во время войны: состоится благотворительный забег
11:02
Крымский мост поручили отремонтировать до 1 июля
10:51
Украинский воин за 2 дня сбил 4 российские ракеты "Иглой"
10:51
Западные дипломаты и топ-чиновники поздравляют защитников и защитниц Украины
10:41
Страны ЕС заморозили более 17 миллиардов евро фондов российского происхождения
10:33
Вилла в Швейцарии, яхта и заем 12 млрд: СМИ рассказали, как окружение Путина помогает Кабаевой
10:32
На Киевщине могут раздаваться взрывы – обучают саперов
10:27
Макрона раскритиковали за раскрытие планов ответа на ядерный удар РФ
Все новости...