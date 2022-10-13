Гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с Кулебой в "киевском бункере"

Кулеба и Гросси 13 октября в Киеве, фото из Twitter Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг провел переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

In a Kyiv bunker with 🇺🇦 Foreign Minister @DmytroKuleba, we are making progress towards the establishment of a nuclear safety and protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/BB4QbRHz6z — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 13, 2022

В киевском бункере с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой достигаем прогресса в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", - сообщил Гросси в Twitter.

Позже в разговоре с журналистами он рассказал, что поднимал перед российской стороной вопрос задержания украинского персонала ЗАЭС, назвав такие действия неприемлемыми. Как известно, несколько дней назад гендиректор МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

На прошлой неделе Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами ЗАЭС будет отдана России. Поскольку Украина не признает аннексии, это решение фактически не имеет никакой силы. МАГАТЭ также считает станцию украинской.

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Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции". А совет управляющих Агентства принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.