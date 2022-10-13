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Гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с Кулебой в "киевском бункере"

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 21:02
Гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с Кулебой в киевском бункере
Кулеба и Гросси 13 октября в Киеве, фото из Twitter Гросси

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг провел переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В киевском бункере с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой достигаем прогресса в создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС", - сообщил Гросси в Twitter.

Позже в разговоре с журналистами он рассказал, что поднимал перед российской стороной вопрос задержания украинского персонала ЗАЭС, назвав такие действия неприемлемыми. Как известно, несколько дней назад гендиректор МАГАТЭ встретился с президентом России Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге.

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На прошлой неделе Путин подписал указ, согласно которому захваченная оккупантами ЗАЭС будет отдана России. Поскольку Украина не признает аннексии, это решение фактически не имеет никакой силы. МАГАТЭ также считает станцию украинской.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные начали обстрелы станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции, под предлогом, что должна "защищать ее" от провокаций, и обвиняет в обстрелах Украину.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что Россия разместила "военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции". А совет управляющих Агентства принял резолюцию с требованием к России прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.

Темы: МАГАТЭКулеба Дмитрий
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