Гендиректор МАГАТЭ провел переговоры с Кулебой в "киевском бункере"

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в четверг провел переговоры с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой о ситуации на Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщает "Европейская правда".

In a Kyiv bunker with 🇺🇦 Foreign Minister @DmytroKuleba, we are making progress towards the establishment of a nuclear safety and protection zone around #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. pic.twitter.com/BB4QbRHz6z

