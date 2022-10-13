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КНДР направила винищувачі в бік Південної Кореї та запустила чергову балістичну ракету

"Європейська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 21:28

Південнокорейські військові в четвер зафіксували проліт групи з близько 10 військових літаків Північної Кореї на південь від спеціальної розвідувальної лінії, встановленої Сеулом, а також випробування балістичної ракети в Японському морі.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Yonhap.

За даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, літаки КНДР були виявлені приблизно в 25 кілометрах на північ від військової демаркаційної лінії в центральному регіоні і за 12 кілометрів від північної лінії розмежування. У відповідь Сеул підняв у повітря військові літаки, зокрема винищувачі F-35A.

За останній тиждень це вже другий випадок, коли Північна Корея здійснює польоти військових літаків поблизу міжкорейського кордону. Так, минулого четверга група з 12 винищувачів і бомбардувальників Пхеньяна пролетіла на північ від спеціальної розвідувальної лінії.

Крім того, пізніше стало відомо про запуск КНДР балістичної ракети невстановленого типу в напрямку Японського моря. Інших подробиць наразі немає, але, схоже, ракета впала за межами виключної економічної зони Японії.

В останні тижні Північна Корея суттєво збільшила кількість ракетних випробувань, назвавши їх реакцією на спільні військові навчання Південної Кореї та США. У Вашингтоні вважають, що КНДР готується до чергового – першого з 2017 року випробування ядерної зброї.

Теми: КНДРПівденна КореяАзія
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