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КНДР направила истребители в сторону Южной Кореи и запустила очередную баллистическую ракету

"Европейская правда"Четверг, 13 октября 2022, 21:28

Южнокорейские военные в четверг зафиксировали пролет группы из около 10 военных самолетов Северной Кореи к югу от специальной разведывательной линии, установленной Сеулом, а также испытания баллистической ракеты в Японском море.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yonhap.

По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, самолеты КНДР были обнаружены примерно в 25 километрах к северу от военной демаркационной линии в центральном регионе и в 12 километрах от северной линии разграничения. В ответ Сеул поднял в воздух военные самолеты, в том числе истребители F-35A.

За последнюю неделю это уже второй случай, когда Северная Корея осуществляет полеты военных самолетов вблизи межкорейской границы. Так, в прошлый четверг группа из 12 истребителей и бомбардировщиков Пхеньяна пролетела к северу от специальной разведывательной линии.

Кроме того, позже стало известно о запуске КНДР баллистической ракеты неустановленного типа в направлении Японского моря. Других подробностей пока нет, но, похоже, ракета упала за пределами исключительной экономической зоны Японии.

В последние недели Северная Корея существенно увеличила количество ракетных испытаний, назвав их реакцией на совместные военные учения Южной Кореи и США. В Вашингтоне считают, что КНДР готовится к очередному - первому с 2017 года испытанию ядерного оружия.

Темы: КНДРЮжная КореяАзия
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