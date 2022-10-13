Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У лікарні помер хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку у Миколаєві

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 22:02
У лікарні помер хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку у Миколаєві
Рятувальна операція, відео з Telegram Віталія Кіма

У лікарні загинув 11-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів багатоповерхівки після російського обстрілу Миколаєва в ніч проти 13 жовтня.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова: "Хлопчик, якого дістали – помер. Привезли на діаліз в обласну лікарню і там зупинка серця. Немає слів. Твари, терористи". 

Реклама:

Що цьому передувало: 

  • Росія вдарила по Миколаєву ракетами С-300, один зі снарядів влучив у житловий будинок. Серед поранених був 11-річний хлопчик, який провів 6 годин під завалами. Його витягли рятувальники. 
  • У Миколаївській обласній раді повідомили ввечері 13 жовтня, що відомо про щонайменше 4 загиблих. 

Теми: Миколаївжертвивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Миколаїв
"Через велику кров зупинити фашизм": у Миколаєві затримали чиновниць, які закликали РФ
У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне
У Миколаєві спіймали чоловіка, який шукав мости і зливав відео про рух ЗСУ росіянам
Останні новини
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
Усі новини...
Реклама: