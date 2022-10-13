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У лікарні помер хлопчик, якого дістали з-під завалів будинку у Миколаєві

"Українська правда"Четвер, 13 жовтня 2022, 22:02
Рятувальна операція, відео з Telegram Віталія Кіма

У лікарні загинув 11-річний хлопчик, якого дістали з-під завалів багатоповерхівки після російського обстрілу Миколаєва в ніч проти 13 жовтня.

Джерело: голова Миколаївської ОВА Віталій Кім в Telegram

Пряма мова: "Хлопчик, якого дістали – помер. Привезли на діаліз в обласну лікарню і там зупинка серця. Немає слів. Твари, терористи". 

Що цьому передувало: 

  • Росія вдарила по Миколаєву ракетами С-300, один зі снарядів влучив у житловий будинок. Серед поранених був 11-річний хлопчик, який провів 6 годин під завалами. Його витягли рятувальники. 
  • У Миколаївській обласній раді повідомили ввечері 13 жовтня, що відомо про щонайменше 4 загиблих. 

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Теми: Миколаївжертвивійна
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