В больнице умер мальчик, которого достали из-под завалов дома в Николаеве

В больнице умер 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов многоэтажки после российского обстрела Николаева в ночь на 13 октября.

Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram

Прямая речь: "Мальчик, которого достали – умер. Привезли на диализ в областную больницу и там остановка сердца. Нет слов. Животные, террористы".

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Что этому предшествовало: