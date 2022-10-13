В больнице умер мальчик, которого достали из-под завалов дома в Николаеве
Четверг, 13 октября 2022, 22:02
В больнице умер 11-летний мальчик, которого достали из-под завалов многоэтажки после российского обстрела Николаева в ночь на 13 октября.
Источник: председатель Николаевской ОГА Виталий Ким в Telegram
Прямая речь: "Мальчик, которого достали – умер. Привезли на диализ в областную больницу и там остановка сердца. Нет слов. Животные, террористы".
Что этому предшествовало:
- Россия ударила по Николаеву ракетами С-300, один из снарядов попал в жилой дом. Среди раненых был 11-летний мальчик, который провел 6 часов под завалами. Его вытащили спасатели.
- В Николаевском областном совете сообщили вечером 13 октября, что известно о по меньшей мере 4 погибших.
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