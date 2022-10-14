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Іспанія відправила Україні 4 ЗРК Hawk – Резніков

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 00:58
фото: pixabay

Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія відправила Україні 4 зенітно-ракетні комплекси Hawk.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова: "Дякую моїй колезі з Іспанії Маргариті Роблес за рішення відправити 4 зенітно-ракетні комплекси Hawk до України".

Деталі: Резніков уточнив, що це "швидка реакція" на запит України в рамках домовленостей зустрічі "Рамштайн 6".

"Сьогодні протиповітряна оборона є пріоритетом не тільки для України а й для всієї Європи" – заявив Резніков.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Іспанія планує надати Україні чотири пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk.

Теми: ІспаніязброявійнаУкраїна
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