Іспанія відправила Україні 4 ЗРК Hawk – Резніков
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 00:58
Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Іспанія відправила Україні 4 зенітно-ракетні комплекси Hawk.
Джерело: Резніков у Twitter
Пряма мова: "Дякую моїй колезі з Іспанії Маргариті Роблес за рішення відправити 4 зенітно-ракетні комплекси Hawk до України".
Деталі: Резніков уточнив, що це "швидка реакція" на запит України в рамках домовленостей зустрічі "Рамштайн 6".
"Сьогодні протиповітряна оборона є пріоритетом не тільки для України а й для всієї Європи" – заявив Резніков.
Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Іспанія планує надати Україні чотири пускові установки системи протиповітряної оборони Hawk.