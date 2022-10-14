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Испания отправила Украине 4 ЗРК Hawk – Резников

Ольга ГлущенкоПятница, 14 октября 2022, 00:58
Испания отправила Украине 4 ЗРК Hawk – Резников
фото: pixabay

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что Испания отправила Украине 4 зенитно-ракетных комплекса Hawk.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь: "Спасибо моей коллеге из Испании Маргарите Роблес за решение отправить 4 зенитно-ракетных комплекса Hawk в Украину".

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Детали: Резников уточнил, что это "быстрая реакция" на запрос Украины в рамках договоренностей встречи "Рамштайн 6".

"Сегодня противовоздушная оборона является приоритетом не только для Украины, но и для всей Европы", - заявил Резников.

Напомним: Ранее сообщалось, Испания планирует предоставить Украине четыре пусковые установки систем противовоздушной обороны Hawk.

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Темы: ИспанияоружиевойнаУкраина
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