Білорусь запроваджує режим "контртерористичної операції"

Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що країна вводить режим "контртерористичної операції" через нібито загрозу з боку сусідніх країн.

Джерело: Макей в інтерв’ю "Известиям"

Пряма мова: "Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі".

Нагадаємо: Білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.