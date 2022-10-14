Білорусь запроваджує режим "контртерористичної операції"
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 04:05
Глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що країна вводить режим "контртерористичної операції" через нібито загрозу з боку сусідніх країн.
Джерело: Макей в інтерв’ю "Известиям"
Пряма мова: "Справді, була інформація про те, що з боку окремих суміжних держав плануються провокації, пов'язані майже з захопленням окремих ділянок території Білорусі".
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Нагадаємо: Білоруські ЗМІ повідомляють, що самопроголошений президент Олександр Лукашенко вирішив провести приховану мобілізацію.