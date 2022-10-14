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Беларусь вводит режим "контртеррористической операции"

Ольга ГлущенкоПятница, 14 октября 2022, 04:05
Беларусь вводит режим контртеррористической операции
фото: Getty Images

Глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что страна вводит режим "контртеррористической операции" из-за якобы угрозы со стороны соседних стран.

Источник: Макей в интервью "Известиям"

Прямая речь: "Действительно, была информация о том, что со стороны отдельных сопредельных государств планируются провокации, связанные почти с захватом отдельных участков территории Беларуси".

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Напомним: Белорусские СМИ сообщают, что самопровозглашенный президент Александр Лукашенко решил провести скрытую мобилизацию.

Темы: Беларусьвойна
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