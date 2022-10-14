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Ворог ракетами атакував Запоріжжя

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 06:30
Наслідки ракетного удару по Запоріжжю 6 жовтня, фото з Telegram Олександра Старуха

Під ранок 14 жовтня росіяни атакували Запоріжжя ракетами.

Джерело: голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух

Пряма мова: "Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру".

Оновлено: Старух уточнив, що зранку ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С300.

Внаслідок удару уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там працюють рятувальники.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

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Теми: Запоріжжяобстрілвійна
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