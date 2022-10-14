Ворог ракетами атакував Запоріжжя
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 06:30
Під ранок 14 жовтня росіяни атакували Запоріжжя ракетами.
Джерело: голова Запорізької військової адміністрації Олександр Старух
Пряма мова: "Увага! Ракетна атака ворога по обласному центру".
Оновлено: Старух уточнив, що зранку ворог поцілив в обласний центр трьома ракетами С300.
Внаслідок удару уражено об’єкти інфраструктури. На місці влучань виникли пожежі. Там працюють рятувальники.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
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