Враг ракетами атаковал Запорожье
Пятница, 14 октября 2022, 06:30
Под утро 14 октября россияне атаковали Запорожье ракетами.
Источник: глава Запорожской военной администрации Александр Старух
Прямая речь: "Внимание! Ракетная атака врага по областному центру".
Обновлено: Старух уточнил, что утром враг попал в областной центр тремя ракетами С300.
В результате удара поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. Там работают спасатели.
По предварительной информации, пострадавших нет.
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