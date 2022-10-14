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Враг ракетами атаковал Запорожье

Ольга ГлущенкоПятница, 14 октября 2022, 06:30
Враг ракетами атаковал Запорожье
Последствия ракетного удара по Запорожью 6 октября, фото из Telegram Александра Старуха

Под утро 14 октября россияне атаковали Запорожье ракетами.

Источник: глава Запорожской военной администрации Александр Старух

Прямая речь: "Внимание! Ракетная атака врага по областному центру".

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Обновлено: Старух уточнил, что утром враг попал в областной центр тремя ракетами С300.

В результате удара поражены объекты инфраструктуры. На месте попаданий возникли пожары. Там работают спасатели.

По предварительной информации, пострадавших нет.

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Темы: Запорожьеобстрелвойна
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