Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, є поранений

Росіяни усю ніч 14 жовтня атакували область з різної зброї, внаслідок обстрілів поранений чоловік.

Джерело: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Українські захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей".

Деталі: Нікопольський район російські окупаційні війська обстрілювали з "Градів", важкою артилерією і дронами.

За попередніми даними, люди не постраждали.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.