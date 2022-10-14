Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, є поранений
Росіяни усю ніч 14 жовтня атакували область з різної зброї, внаслідок обстрілів поранений чоловік.
Джерело: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко
Пряма мова: "Українські захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.
У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей".
Деталі: Нікопольський район російські окупаційні війська обстрілювали з "Градів", важкою артилерією і дронами.
За попередніми даними, люди не постраждали.
У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.