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Росіяни всю ніч обстрілювали Дніпропетровщину, є поранений

Ольга Глущенко П'ятниця, 14 жовтня 2022, 07:54
обстріляний будинок, фото: ТГ Резніченка

Росіяни усю ніч 14 жовтня атакували область з різної зброї, внаслідок обстрілів поранений чоловік.

Джерело: Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко

Пряма мова: "Українські захисники з повітряного командування "Схід" після опівночі знищили над Дніпровським та Нікопольським районами чотири дрони-камікадзе.

У Синельниківському районі ворог обстріляв Межівську громаду. Поранений 51-річний чоловік. Він у лікарні. Понівечені промислове підприємство та оселі людей".

Деталі: Нікопольський район російські окупаційні війська обстрілювали з "Градів", важкою артилерією і дронами.

За попередніми даними, люди не постраждали.

У Мирівській, Червоногригорівській та Першотравненській громадах пошкоджені приватні будинки, водогін та лінія електропередач.

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Теми: Дніпропетровська областьобстрілвійна
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