Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, есть раненый
Россияне всю ночь 14 октября атаковали область из различного оружия, в результате обстрелов ранен человек.
Источник: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко
Прямая речь: "Украинские защитники из воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.
В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую громаду. Ранен 51-летний мужчина. Он в больнице. Изуродованы промышленное предприятие и дома людей".
Детали: Никопольский район российские оккупационные войска обстреливали из "Градов", тяжелой артиллерией и дронами.
По предварительным данным, люди не пострадали.
В Мировской, Червоногригорьевской и Першотравненской громадах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.