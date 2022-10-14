Россияне всю ночь обстреливали Днепропетровскую область, есть раненый

Россияне всю ночь 14 октября атаковали область из различного оружия, в результате обстрелов ранен человек.

Источник: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Прямая речь: "Украинские защитники из воздушного командования "Восток" после полуночи уничтожили над Днепровским и Никопольским районами четыре дрона-камикадзе.

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В Синельниковском районе враг обстрелял Межевскую громаду. Ранен 51-летний мужчина. Он в больнице. Изуродованы промышленное предприятие и дома людей".

Детали: Никопольский район российские оккупационные войска обстреливали из "Градов", тяжелой артиллерией и дронами.

По предварительным данным, люди не пострадали.

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В Мировской, Червоногригорьевской и Першотравненской громадах повреждены частные дома, водопровод и линия электропередач.