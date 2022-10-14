Зеленський привітав захисників і захисниць: Абсолютні герої
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 08:56
Президент Володимир Зеленський опублікував відеопривітання до Дня захисників і захисниць і назвав українських воїнів абсолютними героями.
Джерело: Зеленський у Facebook
Пряма мова президента: "Ви б'єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці".
Деталі: Зеленський також опублікував відео, на якому зображений мирний Київ, бої захисників з ворогом, встановлення ЗСУ українських прапорів на деокупованих територіях, а також те, як радісно зустрічають оборонців люди, які були в окупації.
Передісторія:
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав захисників і захисниць зі святом. Він заявив, що українці витримали потужний удар взимку 2022 року, поховали міф про непереможність російської армії, а тепер повертають своє, і ніщо їх не зупинить.
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