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Зеленський привітав захисників і захисниць: Абсолютні герої

Ірина БалачукП'ятниця, 14 жовтня 2022, 08:56

Президент Володимир Зеленський опублікував відеопривітання до Дня захисників і захисниць і назвав українських воїнів абсолютними героями.

Джерело: Зеленський у Facebook

Пряма мова президента: "Ви б'єтеся за Україну, незалежність і волю для усіх наступних поколінь. Абсолютні герої. Люди з великої літери. Наші захисники й захисниці".

Деталі: Зеленський також опублікував відео, на якому зображений мирний Київ, бої захисників з ворогом, встановлення ЗСУ українських прапорів на деокупованих територіях, а також те, як радісно зустрічають оборонців люди, які були в окупації.

Передісторія:

  • Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний також привітав захисників і захисниць зі святом. Він заявив, що українці витримали потужний удар взимку 2022 року, поховали міф про непереможність російської армії, а тепер повертають своє, і ніщо їх не зупинить.  

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Теми: ЗеленськийЗбройні силивійна
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