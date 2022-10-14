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Зеленский поздравил защитников и защитниц: Абсолютные герои

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 08:56

Президент Владимир Зеленский опубликовал видеопоздравление ко Дню защитников и защитниц и назвал украинских воинов абсолютными героями.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь президента: "Вы сражаетесь за Украину, независимость и свободу для всех последующих поколений. Абсолютные герои. Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы".

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Детали: Зеленский также опубликовал видео, на котором снят мирный Киев, бои защитников с врагом, установление ВСУ украинских флагов на деоккупированных территориях, а также то, как радостно встречают защитников люди, которые были в оккупации.

Предыстория: 

ВИДЕО ДНЯ
  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный также поздравил украинских защитников и защитниц. Он заявил, что украинцы выдержали мощный удар зимой 2022 года, похоронили миф о непобедимости российской армии, а теперь возвращают свое, и ничто их не остановит. 

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойна
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