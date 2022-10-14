Зеленский поздравил защитников и защитниц: Абсолютные герои

Президент Владимир Зеленский опубликовал видеопоздравление ко Дню защитников и защитниц и назвал украинских воинов абсолютными героями.

Источник: Зеленский в Facebook

Прямая речь президента: "Вы сражаетесь за Украину, независимость и свободу для всех последующих поколений. Абсолютные герои. Люди с большой буквы. Наши защитники и защитницы".

Реклама:

Детали: Зеленский также опубликовал видео, на котором снят мирный Киев, бои защитников с врагом, установление ВСУ украинских флагов на деоккупированных территориях, а также то, как радостно встречают защитников люди, которые были в оккупации.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ