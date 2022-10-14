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В Санкт-Петербурзі в житлових будинках влаштували облави з повістками

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 11:59
В Санкт-Петербурзі в житлових будинках влаштували облави з повістками
МОБІЛІЗОВАНІ РОСІЯНИ. ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

В різних районах Санкт-Петербурга влаштували облави із видачею повісток у війсккомати.

Джерело: "Радіо Свобода", яке наводить повідомлення різних російських ЗМІ

Деталі: В різних районах Санкт-Петербурга прямо в під'їздах житлових будинків тривають "облави" на чоловіків молодого віку, яким співробітники поліції і військкоматів вручають повістки.

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Поліцейські та співробітники військкоматів чатують на тих, хто виходить вранці на роботу. Вони встають у під'їздах житлових комплексів і не пропускають людей, поки вони не візьмуть повістку.

Окремі ЗМІ повідомляють, що поліцейські в пошуках резервістів "стукають і дзвонять в усі квартири поспіль".

Раніше стало відомо, що подібні влаштовували також у Москві.

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Передісторія:

  • На початку жовтня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що мобілізованих після 21 вересня росіян вже почали використовувати на півдні України в якості гарматного м’яса.
  • 13 жовтня російські ЗМІ повідомили, що п'ятеро мобілізованих із Челябінської області загинули на війні в Україні.

Теми: Росіявійнамобілізація
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