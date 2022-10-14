В Санкт-Петербурзі в житлових будинках влаштували облави з повістками

В різних районах Санкт-Петербурга влаштували облави із видачею повісток у війсккомати.

Джерело: "Радіо Свобода", яке наводить повідомлення різних російських ЗМІ

Деталі: В різних районах Санкт-Петербурга прямо в під'їздах житлових будинків тривають "облави" на чоловіків молодого віку, яким співробітники поліції і військкоматів вручають повістки.

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Поліцейські та співробітники військкоматів чатують на тих, хто виходить вранці на роботу. Вони встають у під'їздах житлових комплексів і не пропускають людей, поки вони не візьмуть повістку.

Окремі ЗМІ повідомляють, що поліцейські в пошуках резервістів "стукають і дзвонять в усі квартири поспіль".

Раніше стало відомо, що подібні влаштовували також у Москві.

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