Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Санкт-Петербурзі в житлових будинках влаштували облави з повістками

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 11:59
МОБІЛІЗОВАНІ РОСІЯНИ. ФОТО МІНОБОРОНИ РФ

В різних районах Санкт-Петербурга влаштували облави із видачею повісток у війсккомати.

Джерело: "Радіо Свобода", яке наводить повідомлення різних російських ЗМІ

Деталі: В різних районах Санкт-Петербурга прямо в під'їздах житлових будинків тривають "облави" на чоловіків молодого віку, яким співробітники поліції і військкоматів вручають повістки.

Поліцейські та співробітники військкоматів чатують на тих, хто виходить вранці на роботу. Вони встають у під'їздах житлових комплексів і не пропускають людей, поки вони не візьмуть повістку.

Окремі ЗМІ повідомляють, що поліцейські в пошуках резервістів "стукають і дзвонять в усі квартири поспіль".

Раніше стало відомо, що подібні влаштовували також у Москві.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На початку жовтня начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк повідомила, що мобілізованих після 21 вересня росіян вже почали використовувати на півдні України в якості гарматного м’яса.
  • 13 жовтня російські ЗМІ повідомили, що п'ятеро мобілізованих із Челябінської області загинули на війні в Україні.

Теми: Росіявійнамобілізація
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності – Зеленський

Співробітниця ФСБ і "вагнерівець" попросили притулок у Франції і дають свідчення – ЗМІ

Зеленський присвоїв звання Героя сотенному УПА, командувачу Повітряних сил і ще 10 військовим

фото, відео, оновленоУ Бєлгороді "бавовна": горіла підстанція

доповненоПодоляк і Федоров запевняють, що Starlink і надалі працюватиме

Марченка на рік обрали головою Ради керуючих Світового Банку і МВФ

Усі новини...

Оперативні новини у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Росія
Путін повчав лідерів СНД, як вирішувати конфлікти
Макрона розкритикували за розкриття планів відповіді на ядерний удар РФ
Окупанти б’ють по інфраструктурі, на Луганщині відбито атаки біля 9 населених пунктів – ОВА
Останні новини
01:50
Байден оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на $725 млн
01:38
фотоНа Сумщині підірвався комбайн – Живицький
00:56
Ворог атакує Запоріжжя дронами-камікадзе – міськрада
00:33
Наєв: Підготовлений мобілізаційний ресурс РФ – 2 мільйони, загальний – 29 мільйонів
00:32
Мобілізовані із Саратовської області майже тиждень живуть у потягах – росЗМІ
23:43
Вибух на вугільній шахті в Туреччині: щонайменше двоє загиблих і 20 поранених
23:20
Росія вже в атмосфері своєї поразки й безнадійності – Зеленський
23:05
Зеленський про нещодавні атаки РФ: 15 об’єктів відновлено повністю
23:01
Південна Корея вперше за п’ять років запровадила санкції проти КНДР через запуски ракет
23:00
Співробітниця ФСБ і "вагнерівець" попросили притулок у Франції і дають свідчення – ЗМІ
Усі новини...