В Санкт-Петербурзі в житлових будинках влаштували облави з повістками
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 11:59
В різних районах Санкт-Петербурга влаштували облави із видачею повісток у війсккомати.
Джерело: "Радіо Свобода", яке наводить повідомлення різних російських ЗМІ
Деталі: В різних районах Санкт-Петербурга прямо в під'їздах житлових будинків тривають "облави" на чоловіків молодого віку, яким співробітники поліції і військкоматів вручають повістки.
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Поліцейські та співробітники військкоматів чатують на тих, хто виходить вранці на роботу. Вони встають у під'їздах житлових комплексів і не пропускають людей, поки вони не візьмуть повістку.
Окремі ЗМІ повідомляють, що поліцейські в пошуках резервістів "стукають і дзвонять в усі квартири поспіль".
Раніше стало відомо, що подібні влаштовували також у Москві.
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