В Санкт-Петербурге в жилых домах устроили облавы с повестками
Пятница, 14 октября 2022, 11:59
В разных районах Санкт-Петербурга устроили облавы с выдачей повесток в военкоматы.
Источник: "Радио Свобода", которое приводит сообщения различных российских СМИ
Детали: В разных районах Санкт-Петербурга прямо в подъездах жилых домов продолжаются "облавы" на мужчин молодого возраста, которым сотрудники полиции и военкоматов вручают повестки.
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Полицейские и сотрудники военкоматов караулят тех, кто выходит утром на работу. Они встают в подъездах жилых комплексов и не пропускают людей, пока они не возьмут повестку.
Отдельные СМИ сообщают, что полицейские в поисках резервистов "стучат и звонят во все квартиры подряд".
Ранее стало известно, что подобные устраивали также в Москве.
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Предыстория:
- В начале октября начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщила, что мобилизованных после 21 сентября россиян уже начали использовать на юге Украины в качестве пушечного мяса.
- 13 октября российские СМИ сообщили, что пятеро мобилизованных из Челябинской области погибли на войне в Украине.