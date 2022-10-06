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Мобілізованих росіян вже використовують як гарматне м’ясо на півдні України – Гуменюк

"Українська правда"Четвер, 6 жовтня 2022, 13:08
Мобілізованих росіян вже використовують як гарматне м’ясо на півдні України – Гуменюк
Знищена техніка окупантів, фото з Facebook Генштабу

Мобілізованих після 21 вересня росіян вже почали використовувати на півдні України в якості гарматного м’яса.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу 6 жовтня 

Пряма мова: "Так, вже є факти появи на нашій ділянці так званих "свіжих мобілізованих", однак не свіжих за якістю. Вони не дуже підготовлені і скоріше виконують роль гарматного м’яса".

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Деталі: Гуменюк додала, що в якості основного особового складу, на який покладається ворог, використовуються повітрянодесантні війська, яких чимало. 

За її словами, на півдні окупанти затиснуті між українськими підрозділами та правим берегом Дніпра: "якщо будуть критично порушені їхні можливості перебратися на інший берег – це котел".

Що цьому передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
  • У розвідці Британії припустили, що Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.
  • 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні.

Теми: мобілізаціяРосіявійна
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