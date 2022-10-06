Мобілізованих росіян вже використовують як гарматне м’ясо на півдні України – Гуменюк
Мобілізованих після 21 вересня росіян вже почали використовувати на півдні України в якості гарматного м’яса.
Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу 6 жовтня
Пряма мова: "Так, вже є факти появи на нашій ділянці так званих "свіжих мобілізованих", однак не свіжих за якістю. Вони не дуже підготовлені і скоріше виконують роль гарматного м’яса".
Деталі: Гуменюк додала, що в якості основного особового складу, на який покладається ворог, використовуються повітрянодесантні війська, яких чимало.
За її словами, на півдні окупанти затиснуті між українськими підрозділами та правим берегом Дніпра: "якщо будуть критично порушені їхні можливості перебратися на інший берег – це котел".
Що цьому передувало:
- 21 вересня президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.
- У розвідці Британії припустили, що Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.
- 28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні.