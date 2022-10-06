Мобілізованих росіян вже використовують як гарматне м’ясо на півдні України – Гуменюк

Мобілізованих після 21 вересня росіян вже почали використовувати на півдні України в якості гарматного м’яса.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу 6 жовтня

Пряма мова: "Так, вже є факти появи на нашій ділянці так званих "свіжих мобілізованих", однак не свіжих за якістю. Вони не дуже підготовлені і скоріше виконують роль гарматного м’яса".

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Деталі: Гуменюк додала, що в якості основного особового складу, на який покладається ворог, використовуються повітрянодесантні війська, яких чимало.

За її словами, на півдні окупанти затиснуті між українськими підрозділами та правим берегом Дніпра: "якщо будуть критично порушені їхні можливості перебратися на інший берег – це котел".

Що цьому передувало:

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