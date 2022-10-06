Мобілізованих росіян вже використовують як гарматне м’ясо на півдні України – Гуменюк

Мобілізованих після 21 вересня росіян вже почали використовувати на півдні України в якості гарматного м’яса.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони Півдня Наталя Гуменюк на брифінгу 6 жовтня

Пряма мова: "Так, вже є факти появи на нашій ділянці так званих "свіжих мобілізованих", однак не свіжих за якістю. Вони не дуже підготовлені і скоріше виконують роль гарматного м’яса".

Деталі: Гуменюк додала, що в якості основного особового складу, на який покладається ворог, використовуються повітрянодесантні війська, яких чимало.

За її словами, на півдні окупанти затиснуті між українськими підрозділами та правим берегом Дніпра: "якщо будуть критично порушені їхні можливості перебратися на інший берег – це котел".

Що цьому передувало:

21 вересня президент Росії Володимир Путін вранці у зверненні до росіян заявив про часткову мобілізацію громадян країни.

У розвідці Британії припустили, що Росію чекають організаційні труднощі із забезпеченням всього, необхідного для підготовки мобілізованих, ці люди можуть опинитися на передовій після мінімальної підготовки.

28 вересня стало відомо, що перші мобілізовані вже потрапили на фронт війни в Україні.