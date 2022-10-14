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Лукашенко: У Білорусі введено режим "підвищеної терористичної небезпеки"

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 жовтня 2022, 12:58
Лукашенко: У Білорусі введено режим підвищеної терористичної небезпеки
Олександр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив запровадження в Білорусі "контртерористичних заходів у зв'язку із загостренням по периметру кордонів", у той же час білоруський Комітет держбезпеки повідомив, що в країні не вводили режим "контртероритиної операції".

Джерело: білоруське провладне інформагентство "Белта"

Пряма мова Лукашенка: "Введено (контртерористичні заходи - ред.) у зв'язку із загостренням ситуації по периметру наших кордонів. Згідно з документами, які у нас на цей випадок передбачені в союзі Білорусі та Росії. Це давно прописано... Усе за планом"

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Деталі: Однак в КДБ заявили, що "на території Республіки Білорусь контртерористична операція не проводилася і наразі не проводиться. Інформація, поширювана в інтернеті, має недостовірний характер".

В Комітеті послалися на закон "Про боротьбу з тероризмом", відповідно до якого запроваджує такий режим лише КДБ країни.

Що було рініше: 14 жовтня глава МЗС Білорусі Володимир Макей заявив, що країна вводить режим "контртерористичної операції" через нібито загрозу з боку сусідніх країн.

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Теми: Білорусьвійна
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