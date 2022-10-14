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Лукашенко: В Беларуси введен режим "повышенной террористической опасности"

Станислав ПогориловПятница, 14 октября 2022, 12:58
Лукашенко: В Беларуси введен режим повышенной террористической опасности
Александр Лукашенко, фото: "Белта"

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил введение в Беларуси "контртеррористических мер в связи с обострением по периметру границ", в то же время белорусский Комитет госбезопасности сообщил, что в стране не вводили режим "контртеррористической операции".

Источник: белорусское провластное информагентсов "Белта"

Прямая речь Лукашенко: "Введено (контртеррористические мероприятия - ред.) в связи с обострением ситуации по периметру наших границ. Согласно документам, которые у нас на этот случай предусмотрены в союзе Беларуси и России. Это давно прописано... Все по плану".

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Детали: Однако в КГБ заявили, что "на территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится. Информация, распространяемая в интернете, носит недостоверный характер".

В Комитете сослались на закон "О борьбе с терроризмом", согласно которому вводит такой режим только КГБ страны.

Что предшествовало: 14 октября глава МИД Беларуси Владимир Макей заявил, что страна вводит режим "контртеррористической операции" из-за якобы угрозы со стороны соседних стран.

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Темы: Беларусьвойна
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