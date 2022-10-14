ВМС України знищили спостережний пункт ворога поблизу Очакова, а також ударні дрони
П'ятниця, 14 жовтня 2022, 13:24
Поблизу Очакова Миколаївської області українські бійці знищили спостережний пункт ворога.
Джерело: Повідомлення Військово-Морських сил Сил ЗСУ
Дослівно: "За добу підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України в районі відповідальності поблизу міста Очаків було знищено спостережний пункт на березі, що контролює противник та два ударних дрони "Shahed-136".
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