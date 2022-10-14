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ВМС України знищили спостережний пункт ворога поблизу Очакова, а також ударні дрони

"Українська правда"П'ятниця, 14 жовтня 2022, 13:24
ВМС України знищили спостережний пункт ворога поблизу Очакова, а також ударні дрони
Фото: ВМС ЗСУ

Поблизу Очакова Миколаївської області українські бійці знищили спостережний пункт ворога.

Джерело: Повідомлення Військово-Морських сил Сил ЗСУ

Дослівно: "За добу підрозділами Військово-Морських Сил Збройних Сил України в районі відповідальності поблизу міста Очаків було знищено спостережний пункт на березі, що контролює противник та два ударних дрони "Shahed-136".

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Передісторія:

  • Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що Росія, завдаючи ракетні удари по Україні, "заспокоює" російських націоналістів і своїх прихильників.

Теми: Миколаїввійна
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