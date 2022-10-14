ВМС Украины уничтожили наблюдательный пункт врага возле Очакова, а также ударные дроны
Пятница, 14 октября 2022, 13:24
Возле Очакова Николаевской области украинские бойцы уничтожили наблюдательный пункт врага.
Источник: Сообщение Военно-Морских сил Сил ВСУ
Дословно: "За сутки подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в районе ответственности вблизи города Очаков был уничтожен наблюдательный пункт на берегу, который контролирует противник и два ударных дрона "Shahed-136".
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