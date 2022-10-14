Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

ВМС Украины уничтожили наблюдательный пункт врага возле Очакова, а также ударные дроны

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 13:24
ВМС Украины уничтожили наблюдательный пункт врага возле Очакова, а также ударные дроны
Фото: ВМС ВСУ

Возле Очакова Николаевской области украинские бойцы уничтожили наблюдательный пункт врага.

Источник: Сообщение Военно-Морских сил Сил ВСУ

Дословно: "За сутки подразделениями Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в районе ответственности вблизи города Очаков был уничтожен наблюдательный пункт на берегу, который контролирует противник и два ударных дрона "Shahed-136".

Реклама:

Предыстория:

  • Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что Россия, нанося ракетные удары по Украине, "успокаивает" российских националистов и своих сторонников.

Темы: Николаеввойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Туск собирается с визитом в Киев

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Все новости...
Николаев
"Через кровь остановить фашизм": в Николаеве задержаны чиновницы, которые призывали РФ
В Николаеве задержана информаторша "ручного" блогера ФСБ: ей грозит пожизненное
В Николаеве поймали мужчину, который искал мосты и сливал видео о движении ВСУ россиянам
Последние новости
16:14
Германия заблокировала российские активы на более чем 4 миллиарда евро
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
Все новости...
Реклама: