Лукашенко назвав головним ініціатором ядерної війни Польщу
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща провокує Захід на "якісь рухи в плані ядерної зброї", але потрібно не вестися на це, а сідати за стіл переговорів.
Джерело: Белта з посиланням на інтерв'ю Лукашенка американській телекомпанії NBC
Пряма мова Лукашенка: "Ви знаєте, головний ініціатор, який робить ставку на застосування ядерної зброї... Не здогадуєтеся, хто? Я вам скажу. Польща. Вона провокує вас – США – на якісь рухи в плані ядерної зброї. Не піддавайтеся на цей прийом. Ви велика технологічна країна, не треба танцювати під дудку божевільних політиків".
Деталі: Лукашенко додав, що ядерна зброя має перебувати на складах там, де вона є.
"Тому що, якщо тільки рушить ядерна зброя, припустимо, до Польщі – ланцюгова реакція. З іншого боку підуть відповідні кроки. Тому не треба на це йти. Треба заспокоїтися і сісти за стіл переговорів", – заявив самопроголошений президент Білорусі.
Передісторія:
- Президент РФ Володимир Путін 30 вересня під час виступу в Кремлі заявив, що США створили прецедент застосуванням ядерної зброї у 1945 році.
- Західні лідери засудили ядерну риторику Путіна, назвавши її небезпечною ескалацією та "брязканням зброєю".
- Згодом ЗМІ повідомили, що ядерний удар Росії найбільш імовірно, викличе "фізичну відповідь" союзників Києва і – потенційно – Північноатлантичного альянсу.
- Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у жовтні заявив, що відповідь Заходу на потенційний ядерний удар по Україні не буде ядерною, але вона буде дуже потужною з військової точки зору.