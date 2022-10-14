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Лукашенко назвав головним ініціатором ядерної війни Польщу

Ірина БалачукП'ятниця, 14 жовтня 2022, 14:01
Олександр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Польща провокує Захід на "якісь рухи в плані ядерної зброї", але потрібно не вестися на це, а сідати за стіл переговорів.

Джерело: Белта з посиланням на інтерв'ю Лукашенка американській телекомпанії NBC

Пряма мова Лукашенка: "Ви знаєте, головний ініціатор, який робить ставку на застосування ядерної зброї... Не здогадуєтеся, хто? Я вам скажу. Польща. Вона провокує вас – США – на якісь рухи в плані ядерної зброї. Не піддавайтеся на цей прийом. Ви велика технологічна країна, не треба танцювати під дудку божевільних політиків".

Деталі: Лукашенко додав, що ядерна зброя має перебувати на складах там, де вона є.

"Тому що, якщо тільки рушить ядерна зброя, припустимо, до Польщі – ланцюгова реакція. З іншого боку підуть відповідні кроки. Тому не треба на це йти. Треба заспокоїтися і сісти за стіл переговорів", – заявив самопроголошений президент Білорусі.

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Теми: ЛукашенкоБілорусьПольщаядерна зброя
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