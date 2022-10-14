Лукашенко назвал главным инициатором ядерной войны Польшу
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша провоцирует Запад на "какие-то телодвижения в плане ядерного оружия", но нужно не вестись на это, а садится за стол переговоров.
Источник: Белта со ссылкой на в интервью Лукашенко американской телекомпании NBC
Прямая речь Лукашенко: "Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас – США – на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков".
Детали: Лукашенко добавил, что ядерное оружие должно находится на складах там, где оно есть.
"Потому что, если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу – цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.
Предыстория:
- Как известно, президент РФ Владимир Путин 30 сентября, выступая в Кремле, заявил, что США создали прецедент применением ядерного оружия в 1945 году.
- Западные лидеры осудили ядерную риторику Путина, назвав ее опасной эскалацией и "бряцанием оружием".
- Позже СМИ сообщили, что ядерный удар России, наиболее вероятно, вызовет "физический ответ" союзников Киева и – потенциально – Североатлантического альянса.
- Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ответ Запада на потенциальный ядерный удар по Украине не будет ядерным, но он будет очень мощным с военной точки зрения.