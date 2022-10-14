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Лукашенко назвал главным инициатором ядерной войны Польшу

Ирина БалачукПятница, 14 октября 2022, 14:01
Александр Лукашенко. Фото president.gov.by

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Польша провоцирует Запад на "какие-то телодвижения в плане ядерного оружия", но нужно не вестись на это, а садится за стол переговоров.

Источник: Белта со ссылкой на в интервью Лукашенко американской телекомпании NBC

Прямая речь Лукашенко: "Вы знаете, главный инициатор, который делает ставку на применение ядерного оружия… Не догадываетесь, кто? Я вам скажу. Польша. Она провоцирует вас – США – на какие-то телодвижения в плане ядерного оружия. Не поддавайтесь на эту уловку. Вы крупная технологичная страна, не надо плясать под дудку обезумевших политиков".

Детали: Лукашенко добавил, что ядерное оружие должно находится на складах там, где оно есть.

"Потому что, если только двинется ядерное оружие, допустим, в Польшу – цепная реакция. С другой стороны последуют ответные шаги. Поэтому не надо на это идти. Надо успокоиться и сесть за стол переговоров", – заявил самопровозглашенный президент Беларуси.

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Темы: ЛукашенкоБеларусьПольшаядерное оружие
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