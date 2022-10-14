У Криму окупанти провели обшуки в Асана Чапуха, його дружину затримали

У Кореїзі на південному березі анексованого Криму російські силовики провели обшук у будинку колишнього політв'язня Асана Чапуха, його дружину Асіє Чапух затримали.

Джерело: організація "Кримська солідарність" із посиланням на регіональних активістів

Деталі: Після обшуку 14 жовтня дружину Асана Чапуха Асіє силовики повезли на машині в Алупку, у відділ поліції.

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На Асіє Чапух склали два адміністративні протоколи за статтями 20.3.3 КоАП РФ (Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації) і 20.1 КоАП РФ (Дрібне хуліганство).

Напередодні обшуку, 13 жовтня, Асан Чапух поховав рідного брата.

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