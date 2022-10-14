У Криму окупанти провели обшуки в Асана Чапуха, його дружину затримали

У Кореїзі на південному березі анексованого Криму російські силовики провели обшук у будинку колишнього політв'язня Асана Чапуха, його дружину Асіє Чапух затримали.

Джерело: організація "Кримська солідарність" із посиланням на регіональних активістів

Деталі: Після обшуку 14 жовтня дружину Асана Чапуха Асіє силовики повезли на машині в Алупку, у відділ поліції.

На Асіє Чапух склали два адміністративні протоколи за статтями 20.3.3 КоАП РФ (Публічні дії, спрямовані на дискредитацію використання Збройних Сил Російської Федерації) і 20.1 КоАП РФ (Дрібне хуліганство).

Напередодні обшуку, 13 жовтня, Асан Чапух поховав рідного брата.

Передісторія:

Асан Чапух у листопаді 2017 року був арештований у справі Веджіє Кашка. Він утримувався в СІЗО Сімферополя 15 місяців, але пізніше його та інших фігурантів справи перевели під домашній арешт.

7 квітня 2019 року підконтрольний Росії Київський районний суд Сімферополя виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка", обвинуваченим у вимаганні коштів. Асану Чапуху суд призначив покарання у вигляді 3,5 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Руслана Трубача, Бекіра Дегерменджі та Казіма Аметова засудили до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки.

Асан Чапух давно має онкологічне захворювання, яке з'явилося в нього після арешту й ув'язнення. Його адвокат Айдер Азаматов у жовтні 2019 року повідомляв про рак 4-ї стадії в Асана Чапуха.