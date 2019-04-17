Суд в окупованому Криму виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка"

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Середа, 17 квітня 2019, 20:05

Київський районний суд Сімферополя на окупованому РФ півострові виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка" Руслану Трубачу, Бекіру Дегерменджі, Казиму Аметову і Асану Чапуху.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Суд окупантів засудив Аметова, Трубача і Дегерменджі до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асан Чапух отримав 3,5 роки умовно з випробувальним терміном 3 роки.

Захист має 10 днів для оскарження вироку.

До розгляду апеляції фігуранти справи повинні перебувати під домашнім арештом.

Нагадаємо:

  • 23 листопада 2017 року у різних районах Криму відбулися обшуки у будинках кримських татар та затримання активістів національного руху за підозрою у нібито "вимаганні в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.
  • Під час обшуків були затримані Бекір Дегерменджі, Куртсеіт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінували ч.2 ст.163 Кримінального кодексу РФ (вимагання, вчинене групою осіб).
  • Ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка померла після затримань кримських активістів.
  • 15 вересня 2018 року Чапух почав голодування.
  • 23 вересня 2018 року Чапух був змушений припинити голодування через погіршення стану здоров'я. 
  • 7 січня в анексованому Росією Криму шпиталізували Асана Чапуха.
  • Адвокати Казима Аметова, Асана Чапуха і Бекіра Дегерменджі заявили про погіршення стану здоров'я своїх підзахисних.

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Теми: суд кримські татари анексія Росія Крим


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