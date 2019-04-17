Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд в окупованому Криму виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка"

Середа, 17 квітня 2019, 20:05

Київський районний суд Сімферополя на окупованому РФ півострові виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка" Руслану Трубачу, Бекіру Дегерменджі, Казиму Аметову і Асану Чапуху.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Суд окупантів засудив Аметова, Трубача і Дегерменджі до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асан Чапух отримав 3,5 роки умовно з випробувальним терміном 3 роки.

Захист має 10 днів для оскарження вироку.

До розгляду апеляції фігуранти справи повинні перебувати під домашнім арештом.

Нагадаємо:

  • 23 листопада 2017 року у різних районах Криму відбулися обшуки у будинках кримських татар та затримання активістів національного руху за підозрою у нібито "вимаганні в особливо великому розмірі" у громадянина Туреччини.
  • Під час обшуків були затримані Бекір Дегерменджі, Куртсеіт Абдуллаєв, Асан Чапух, Руслан Трубач і Кязім Аметов. Їм інкримінували ч.2 ст.163 Кримінального кодексу РФ (вимагання, вчинене групою осіб).
  • Ветеран кримськотатарського національного руху Веджіє Кашка померла після затримань кримських активістів.
  • 15 вересня 2018 року Чапух почав голодування.
  • 23 вересня 2018 року Чапух був змушений припинити голодування через погіршення стану здоров'я. 
  • 7 січня в анексованому Росією Криму шпиталізували Асана Чапуха.
  • Адвокати Казима Аметова, Асана Чапуха і Бекіра Дегерменджі заявили про погіршення стану здоров'я своїх підзахисних.

Теми: судкримські татарианексіяРосіяКрим
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53

США хочуть перемоги України – Байден

Майбутнє України в НАТО. Ми тільки маємо переконатися, що вони виграють війну – Байден 

Байден: Підтримка України є важливою для всього світу

"Київстар" повідомив, коли чекати появи зв'язку і що частково він уже відновлений

відеоУмєров заявив, що звільнення Залужного не планується

Усі новини...
суд
ПАР має вчинити "правильно", якщо Путін прибуде на саміт БРІКС – прокурор МКС
Позов Росії проти України: Мін’юст очікує на позитивне рішення ЄСПЛ
Суд взяв під варту митрополита УПЦ МП Павла
Останні новини
09:06
Соломія Бобровська: Суспільство просто волає, що хоче бачити Зеленського і Залужного спільно і разом
09:00
ЄС передав пакет нелетального обладнання для армії Молдови
08:33
Генштаб: Росіяни вдарили по Києву 10 балістичними ракетами, на фронті намагаються оточити Авдіївку
08:33
фото Двоє поранених, зруйновані підприємство і ангар, пошкоджені 11 авто − наслідки удару по Одещині
08:18
КПП у Дорогуську повністю розблокований, на проїзд всієї черги вантажівок потрібно більше доби
08:06
Втрати Росії у війні сягнули 341 500 солдатів
07:50
Київ запрошує Туска з візитом найближчим часом – ЗМІ
07:37
фото, відео, доповнено від 6:33Кількість постраждалих від ракетного удару у Києві зросла до 53
07:14
Повітряні сили повідомили про збиті російські ракети і "Шахеди": 20 з 20
05:51
Російські війська відбили кілька українських позицій на лівобережжі Херсонщини – ISW
Усі новини...
Реклама: