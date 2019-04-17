Суд в окупованому Криму виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка"

Київський районний суд Сімферополя на окупованому РФ півострові виніс вирок фігурантам "справи Веджіє Кашка" Руслану Трубачу, Бекіру Дегерменджі, Казиму Аметову і Асану Чапуху.

Про це повідомляє "Кримська солідарність".

Суд окупантів засудив Аметова, Трубача і Дегерменджі до 3 років умовно, з випробувальним терміном 3 роки. Асан Чапух отримав 3,5 роки умовно з випробувальним терміном 3 роки.

Захист має 10 днів для оскарження вироку.

До розгляду апеляції фігуранти справи повинні перебувати під домашнім арештом.

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