В Крыму оккупанты провели обыски у Асана Чапуха, его супругу задержали

В Кореизе на южном берегу аннексированного Крыма российские силовики провели обыск в доме бывшего политзаключенного Асана Чапуха, его супругу Асие Чапух задержали.

Источник: организация "Крымская солидарность" со ссылкой на региональных активистов

Детали: После обыска 14 октября супругу Асана Чапуха Асие силовики увезли на машине в Алупку, в отдел полиции.

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На Асие Чапух составили два административных протокола по статьям 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) и 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Накануне обыска, 13 октября, Асан Чапух похоронил родного брата.

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