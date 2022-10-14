В Крыму оккупанты провели обыски у Асана Чапуха, его супругу задержали
Пятница, 14 октября 2022, 14:34
В Кореизе на южном берегу аннексированного Крыма российские силовики провели обыск в доме бывшего политзаключенного Асана Чапуха, его супругу Асие Чапух задержали.
Источник: организация "Крымская солидарность" со ссылкой на региональных активистов
Детали: После обыска 14 октября супругу Асана Чапуха Асие силовики увезли на машине в Алупку, в отдел полиции.
На Асие Чапух составили два административных протокола по статьям 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) и 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).
Накануне обыска, 13 октября, Асан Чапух похоронил родного брата.
Предыстория:
- Асан Чапух в ноябре 2017 года был арестован по делу Веджие Кашка. Он удерживался в СИЗО Симферополя 15 месяцев, но позже его и других фигурантов дела перевели под домашний арест.
- 7 апреля 2019 года подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка", обвиняемым в вымогательстве средств. Асану Чапуху суд назначил наказание в виде 3,5 лет условно, с испытательным сроком 3 года. Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова приговорили к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года.
- Асан Чапух давно имеет онкологическое заболевание, которое появилось у него после ареста и заключения. Его адвокат Айдер Азаматов в октябре 2019 года сообщал о раке 4-й стадии у Асана Чапуха.
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