В Крыму оккупанты провели обыски у Асана Чапуха, его супругу задержали

В Кореизе на южном берегу аннексированного Крыма российские силовики провели обыск в доме бывшего политзаключенного Асана Чапуха, его супругу Асие Чапух задержали.

Источник: организация "Крымская солидарность" со ссылкой на региональных активистов

Детали: После обыска 14 октября супругу Асана Чапуха Асие силовики увезли на машине в Алупку, в отдел полиции.

На Асие Чапух составили два административных протокола по статьям 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации) и 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство).

Накануне обыска, 13 октября, Асан Чапух похоронил родного брата.

Предыстория:

Асан Чапух в ноябре 2017 года был арестован по делу Веджие Кашка. Он удерживался в СИЗО Симферополя 15 месяцев, но позже его и других фигурантов дела перевели под домашний арест.

7 апреля 2019 года подконтрольный России Киевский районный суд Симферополя вынес приговор фигурантам "дела Веджие Кашка", обвиняемым в вымогательстве средств. Асану Чапуху суд назначил наказание в виде 3,5 лет условно, с испытательным сроком 3 года. Руслана Трубача, Бекира Дегерменджи и Казима Аметова приговорили к 3 годам условно, с испытательным сроком 3 года.

Асан Чапух давно имеет онкологическое заболевание, которое появилось у него после ареста и заключения. Его адвокат Айдер Азаматов в октябре 2019 года сообщал о раке 4-й стадии у Асана Чапуха.