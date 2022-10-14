Резніков показав, скільки ракет Росія випустила по Україні і скільки в неї могло лишитися

За час повномасштабної агресії Росія використала 2/3 наявних у неї в арсеналі високоточних ракет, свідчить інфографіка, оприлюднена міністром обороні Олексієм Резніковим.

Джерело: Резніков у Twitter

Пряма мова Резнікова: "Демілітаризація Росії. Застосовуючи сотні високоточних ракет проти цивільних об'єктів України, держава-агресор знижує свої можливості щодо нанесення ударів по військових об'єктах".

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Деталі: За підрахунками Міноборони України, в окупантів залишилося орієнтовно 124 із 900 ракет до "Іскандерів" (отже, запустили по Україні 776), ще 272 із 500 "Калібрів" (використали 228), а також 213 із 444 ракет типу "Х-101" та "Х-555" повітряного базування (використали 231 крилату ракету).

Таким чином, Росія використала дві третини від її ймовірних запасів – і в неї лишилося 609 із 1844 високоточних ракет.

Що було раніше: Секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю НВ повідомив, що в Росії залишилось 25% − 28% ракет від загальної кількості.