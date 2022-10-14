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Резников показал, сколько ракет Россия выпустила по Украине и сколько у нее могло остаться

"Украинская правда"Пятница, 14 октября 2022, 15:00
Резников показал, сколько ракет Россия выпустила по Украине и сколько у нее могло остаться
скриншот

За время полномасштабной агрессии Россия использовала 2/3 имеющихся у нее в арсенале высокоточных ракет, свидетельствует инфографика, обнародованная министром обороны Алексеем Резниковым.

Источник: Резников в Twitter

Прямая речь Резникова:  "Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор снижает свои возможности по нанесению ударов по военным объектам".

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Детали: По подсчетам Минобороны Украины, у оккупантов осталось ориентировочно 124 из 900 ракет к "Искандерам" (следовательно, запустили по Украине 776), еще 272 из 500 "Калибров" (использовали 228), а также 213 из 444 ракет типа "Х-101" и "Х-555" воздушного базирования (использовали 231 крылатую ракету).

Таким образом, Россия использовала две трети ее вероятных запасов – и у нее осталось 609 из 1844 высокоточных ракет.

 

Что предшествовало: Секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью НВ сообщил, что в России осталось 25% - 28% ракет от общего количества.

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Темы: РезниковвойнаРосcияУкраина
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