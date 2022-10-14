Шмигаль закликав продовжувати економити електрику, проблеми лишаються

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що залишається актуальним заклик добровільно зменшити споживання електроенергії протягом дня і особливо у ранковий і вечірній піки споживання.

Джерело: повідомлення Шмигаля

Деталі: Шмигаль повідомив, що 13 жовтня вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні і графік примусових обмежень споживачів вже не застосовувався. Водночас він розповів, що енергетики ще відновлюють надійність енергопостачання.

Пряма мова Шмигаля: "Зараз пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування в результаті ракетних обстрілів.

Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів. Впродовж цього часу критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій. Тому актуальним залишається заклик добровільно зменшити споживання протягом дня та особливо у ранковий і вечірній піки споживання".

Передісторія:

"Укренерго" 13 жовтня повідомило, що відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні завдяки стабілізації електропостачання.