Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Шмигаль закликав продовжувати економити електрику, проблеми лишаються

Олександр ШумілінП'ятниця, 14 жовтня 2022, 15:45

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль нагадав, що залишається актуальним заклик добровільно зменшити споживання електроенергії протягом дня і особливо у ранковий і вечірній піки споживання.

Джерело: повідомлення Шмигаля

Деталі: Шмигаль повідомив, що 13 жовтня вдалося стабілізувати електропостачання по всій країні і графік примусових обмежень споживачів вже не застосовувався. Водночас він розповів, що енергетики ще відновлюють надійність енергопостачання.

Реклама:

Пряма мова Шмигаля: "Зараз пропускна спроможність магістральних енергетичних мереж знижена через численні руйнування в результаті ракетних обстрілів.

Енергетикам потрібен час для відновлення надійності енергопостачання споживачів. Впродовж цього часу критично необхідно знижувати навантаження на мережі для уникнення аварій. Тому актуальним залишається заклик добровільно зменшити споживання протягом дня та особливо у ранковий і вечірній піки споживання".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • "Укренерго" 13 жовтня повідомило, що відмовляється від запровадження графіків аварійних відключень світла в Україні завдяки стабілізації електропостачання.

Теми: енергетикаекономіка
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
енергетика
Держава має повернути контроль над деякими стратегічними енергооб'єктами – Зеленський
Дефіцит електроенергії: у середу Україна знову запросила аварійну допомогу з Європи
У Норвегії запрацювала найбільша у світі плавуча вітрова електростанція
Останні новини
19:23
Чеська компанія прийняла умови "Укрзалізниці" і готова до запуску поїздів Прага-Чоп
19:19
В ГУР назвали "резонансною подією" виявлення прослушки у Залужного  
19:14
Папа Римський дозволив благословляти одностатеві пари, але не вінчати їх
19:04
Дві нафтогазові компанії призупинили транзит через Червоне море, причина – напади хуситів
19:01
Безпекові експерти написали лист в Конгрес США: закликають схвалити допомогу Україні
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
Усі новини...
Реклама: