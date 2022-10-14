Шмыгаль призвал продолжать экономить электричество, проблемы остаются

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль напомнил, что остается актуальным призыв добровольно уменьшить потребление электроэнергии в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления.

Источник: сообщение Шмыгаля

Детали: Шмыгаль сообщил, что 13 октября удалось стабилизировать электроснабжение по всей стране и график принудительных ограничений потребителей уже не применялся. В то же время он рассказал, что энергетики еще восстанавливают надежность энергоснабжения.

Прямая речь Шмыгаля: "Сейчас пропускная способность магистральных энергетических сетей снижена из-за многочисленных разрушений в результате ракетных обстрелов.

Энергетикам нужно время для восстановления надежности энергоснабжения потребителей. В течение этого времени критически необходимо снижать нагрузку на сети во избежание аварий. Поэтому актуальным остается призыв добровольно уменьшить потребление в течение дня и особенно в утренний и вечерний пики потребления".

Предыстория:

"Укрэнерго" 13 октября сообщило, что отказывается от введения графиков аварийных отключений света в Украине благодаря стабилизации электроснабжения.