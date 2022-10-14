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Путін: Зараз нема потреби в масованому ударі по Україні, а там видно буде

Станіслав ПогоріловП'ятниця, 14 жовтня 2022, 16:22
Путін: Зараз нема потреби в масованому ударі по Україні, а там видно буде
Володимир Путін, скриншот

Президент країни-агресора Володимир Путін заявляє, що наразі окупанти не планують наступний масований ракетний удар по Україні.

Джерело: пресконференція Путіна в Астані

Пряма мова Путіна: "Зараз немає необхідності в масованих ударах (по Україні – ред.). Зараз інші завдання стоять".

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Деталі: При цьому Путін повідомив, що з 29 об’єктів, по яких, за його даними, били загарбники, 7 не було уражено – тому по них б’ють росіяни зараз, щоб "добрати" необхідну кількість.

"Немає потреби в масованих ударах. У всякому разі зараз, поки що. Ну а там видно буде!" – додав Путін.

Що було раніше: За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.

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Теми: ПутінвійнаУкраїнаРосія
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