Путін: Зараз нема потреби в масованому ударі по Україні, а там видно буде
Президент країни-агресора Володимир Путін заявляє, що наразі окупанти не планують наступний масований ракетний удар по Україні.
Джерело: пресконференція Путіна в Астані
Пряма мова Путіна: "Зараз немає необхідності в масованих ударах (по Україні – ред.). Зараз інші завдання стоять".
Деталі: При цьому Путін повідомив, що з 29 об’єктів, по яких, за його даними, били загарбники, 7 не було уражено – тому по них б’ють росіяни зараз, щоб "добрати" необхідну кількість.
"Немає потреби в масованих ударах. У всякому разі зараз, поки що. Ну а там видно буде!" – додав Путін.
Що було раніше: За ранок 10 жовтня російські війська застосували проти мирних міст України 84 крилатих ракети і 24 безпілотних літальних апарати.